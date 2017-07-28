Главе поселения в Сокольском районе незаконно назначили вознаграждение в размере трех должностных окладов

28.07.2017 [Политика]

Главе одного из поселений в Сокольском районе хотели незаконно выплатить денежное вознаграждение в размере трех месячных окладов при выходе чиновника на пенсию. Нарушение обнаружила прокуратура во время проведения в 2017 году антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Сотрудники Сокольской межрайонной прокуратуры выяснили, что Советы сельских поселений утвердили положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

- Указанные положения гарантировали лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения, на день достижения ими пенсионного возраста в связи с увольнением с муниципальной службы и при наличии необходимого стажа муниципальной службы выплату единовременного вознаграждения в размере трехмесячного денежного содержания, - сообщает областная прокуратура.

Однако установление такой выплаты не входит в компетенцию представительных органов местного самоуправления и влечет за собой незаконное расходование средств местных бюджетов.

Как нам пояснили в прокуратуре, назвать главу поселения они смогут только после того, как протесты прокуратуры на эти незаконные положения будут рассмотрены в августе на сессиях представительных органов местного самоуправления.

Добавим, что в первом полугодии 2017 года органами прокуратуры Вологодской области изучено свыше 6,5 тысяч нормативных правовых актов и 5 тысяч проектов нормативных правовых актов. Из них более 380 актов и их проектов содержали коррупциогенные факторы, в том числе выявлено 262 нормативных правовых акта, содержащих 337 коррупциогенных факторов, из которых 253 акта одновременно противоречили федеральному законодательству.

Так, в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей природной среды незаконно проводились процедуры замещения вакантных должностей. Коррупциогенные факторы обнаружены в методике проведения конкурса на их замещение.

В частности, начальник департамента принимал единоличное решение о переносе даты и времени проведения конкурсных процедур в отношении кандидата, который не явился для прохождения конкурсных процедур первого этапа по уважительной причине.

- При этом характер уважительных причин в документе не раскрыт, срок, на который они могут быть перенесены, не определен, что могло привести к необоснованному длительному затягиванию в интересах отдельных лиц конкурсных процедур и нарушению прав других участников конкурса, - сообщает областная прокуратура.

По требованию прокуратуры в методику были внесены изменения.

Тэги: коррупция, чиновники
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