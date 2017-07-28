Переход на «МИР» – просто и удобно!

Об особенностях перехода организаций бюджетной сферы на карты платежной системы «МИР» рассказал начальник сектора продаж зарплатных проектов Вологодского отделения ПАО Сбербанк Виталий Хальзов.

- В начале нашего разговора расскажите как будет организован переход бюджетников на карты национальной платежной системы «МИР». Почему в некоторых бюджетных организациях сотрудники уже получили карты данной системы, а в других – пока нет?

- Законодательством определены все сроки и механизм перевода выплат бюджетникам на карты национальной платежной системы «МИР». Для работников бюджетной сферы данный перевод предполагается завершить не позднее 1 июля 2018 года. Впереди еще почти год, переживать и волноваться по этому поводу не нужно. Работа идёт плановом режиме. Еще в конце 2016 года мы составили поэтапный график перевода зарплатных проектов Сбербанка на карты национальной платежной системы.

- Получается, если бюджетнику пока не выпустили карту «МИР», можно не беспокоиться и не нужно никуда обращаться?

- Совершенно верно. По нашим оценкам до 80% бюджетников получат карты «МИР» уже в 2017 году, остальные – в первые месяцы 2018 года. Уточнить более конкретные сроки выпуска карты можно, обратившись к руководству вашей организации. При этом не нужно идти в отделение банка, поскольку всю подготовительную работу банк выполнит вместе с предприятием. Выдача карт «МИР» будет проходить на рабочих местах.

- Расскажите вкратце о технологии перехода. Сохранится ли у человека прежний номер банковской карты, пин-код, подключенные услуги – как это происходит при обычном перевыпуске.

- Сразу подчеркну, что между переводом бюджетных выплат на карту «МИР» и перевыпуском зарплатной карты нельзя ставить знак равенства. У карты «МИР» будет другой номер, другой пин-код, наконец, другой лицевой счет, на который теперь будет зачисляться зарплата. Старой картой можете пользоваться до окончания срока действия. Её можно использоваться для оплаты покупок во время поездок за границу, покупок в интернете, для любых других платежей и переводов.

Дебетовая карта международной платежной системы останется у клиента минимум до истечения срока ее действия, указанного на лицевой стороне. Но если клиент продолжит пользоваться данной картой, наш банк перевыпустит и ее. Обслуживание данной дебетовой карты по-прежнему останется бесплатным. Таким образом, если вы привыкли использовать карту международной платежной системы, то сможете продолжить это делать на прежних условиях.

Если же вам достаточно одной банковской карты, то, получив карту «МИР», можно обратиться в офис банка и написать заявление об отказе от использования предыдущей карты.

- Какие ограничения есть у карт «МИР» на сегодняшний день? Все ли банкоматы и платежные терминалы принимают такие карты к оплате?

- С 1 июля 2017 года все банкоматы и платежные терминалы уже должны уметь работать с картами платежной системы «МИР» – этот вопрос отдельно оговаривается в законодательстве. Что касается Сбербанка, то мы завершили необходимые технические настройки еще в 1 квартале 2017 года, поэтому к приему карт «МИР» платежная инфраструктура Сбербанка полностью готова.

По своему функционалу и степени защиты карты национальной платежной системы «МИР» почти не отличаются от международных карт – клиентам доступны все сервисы интернет и мобильного банкинга, платежи и переводы, онлайн-покупки в большинстве интернет-магазинов. В ближайшее время планируется выпуск карт «МИР» с индивидуальным дизайном, с технологией бесконтактных платежей, готовы в национальной платежной системе развивать и собственные программы лояльности.

С ограничением по картам «МИР» их владельцы столкнутся, лишь покинув пределы Российской Федерации. За границей платежную систему «МИР» использовать пока нельзя. Но для этих целей, как мы уже отмечали, можно использовать карту любой международной платежной системы, которая также остается у нашего клиента. Кроме того, вы можете использовать для покупок за границей кредитную карту Сбербанка, эти карты перевыпускаться на «МИР» не будут.

- Насколько активно карты платежной системы «МИР» оформляют пенсионеры?

- Для пенсионеров законодательством установлен более длительный срок перевода выплат на карты национальной платежной системы – до 1 июля 2020 года. Но получить карту «МИР» можно уже сейчас, к нам с таким вопросом уже обращаются многие пенсионеры. Дело в том, что в Вологодской области, благодаря соглашению с региональными властями, Сбербанк выпускает пенсионные карты платежной системы «МИР» с логотипом популярного областного социального проекта «Забота». Данные карты позволяют пожилым людям получать скидки при оплате покупок в магазинах-партнерах социального проекта. Это уникальный проект, и сейчас им активно интересуются многие регионы, в частности, Ленинградская область.

- Какие вопросы вам чаще всего задают сотрудники бюджетных предприятий, в связи с выпуском карт платежной системы «МИР»?

- Как правило, людей волнуют потенциальные трудности, с которыми они могут столкнуться – например, невозможность оплаты товаров в магазинах, невозможность снятия наличных денежных средств в банкоматах, отсутствие полноценного интернет-банкинга и другие. Подавляющее большинство подобных опасений напрасны. На сегодняшний день «МИР» – это не «сырой» проект, а многофункциональная платежная система, плотно интегрированная в инфраструктуру всех крупнейших игроков финансового рынка. И доверие к картам «МИР», как к полноценному платежному инструменту, постепенно растет.

Со своей стороны мы также приложили максимум усилий, чтобы в процессе перевода бюджетных выплат на карты платежной системы «МИР» качество банковского сервиса не пострадало, а единственным заметным отличием для наших клиентов стала смена логотипа платежной системы на карте. Мы проводим презентации для сотрудников «бюджетных» организаций, на которых рассказываем о функциях и возможностях банковских карт и друг услугах: Сбербанк Онлайн, «Мобильный банк». На выдаче карт сотрудники банка проводят консультации с каждым клиентом, чтобы сделать использование карт выгодным и удобным.