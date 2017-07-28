В Череповце из банкоматов похитили более 700 тысяч рублей

28.07.2017 [Происшествия]

В Череповце раскрыты кражи крупных сумм из банкоматов. Деньги были похищены в мае 2017 года в разных районах города.

Одно из таких преступлений было совершено в Заягорбском районе в крупном торговом центре. Злоумышленники днем на глазах у посетителей вскрыли банкомат и забрали 126 тысяч рублей. Второй случай произошел в Индустриальном районе - на этот раз похитили 600 тысяч рублей.

Полицейские установили, что хищения совершались путем подключения к центральному вычислительному устройству. Злоумышленники взламывали программное обеспечение банкомата и получали доступ к выдаче купюр.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых: ими оказались ранее судимые за имущественные преступления жители города Ефремов Тульской области. Они были задержаны. Сколько их, в областном УМВД пока не сообщают.

Установлено, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичного преступления в Ярославле, где из банкомата было похищено около 1 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых как в Череповце, так и в Ярославле возбуждено несколько уголовных дел по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории РФ.

Тэги: кража, банкоматы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть
В Вытегорском районе из-за затопления введен режим ЧС
Банк ВТБ направил жалобу в Следственный комитет на правительство Вологодской области
Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном
В Вологде выбирают застройщика для завершения строительства домов дольщиков «Стройиндустрии»
Рыбак из Шексны поймал сома длиной 172 сантиметра
За непереданные вовремя показания счетчика вологодскому дачнику придется доплатить 236 тысяч рублей
Перекресток Пошехонское шоссе – Ярославская в Вологде теперь нужно будет переходить поэтапно
В Великом Устюге построят новый дворец для Деда Мороза за 350 млн рублей
Не построенный вовремя культурный центр в Кириллове обещают сдать к сентябрю
28.07.2017 [Общество]

Жительница Никольска заплатила 200 тысяч рублей алиментов, чтобы не работать

614
0
26.07.2017 [Происшествия]

Вологжанина будут судить за серию поджогов домов, в результате одного из которых погибли два человека

1301
0
28.07.2017 [Общество]

В Череповце строительная фирма сливала бетон в лес

627
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце из банкоматов похитили более 700 тысяч рублей
На реализацию проекта по строительству газопровода в деревне Рослино Череповецкого района потребовалось 8 лет
Затопление в Вытегре: фото и видео
Пропавшего около Надеевского водохранилища 10-летнего мальчика нашли в Вологде
Житель Вологды украл с банковского счета пенсионерки 16 тысяч рублей
В Череповце выбежавший на дорогу за мячом мальчик находится в реанимации
В Череповце строительная фирма сливала бетон в лес
 
28.07.2017 [Общество]

Затопление в Вытегре: фото и видео

479
0
28.07.2017 [БлогоVO]

ОПГ "Септаграмма" нависла над Великим Устюгом. Ч. 4

23
0
24.07.2017 [Обзор Прессы]

Маленький герой крупной аферы

1633
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика