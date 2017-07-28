В Череповце из банкоматов похитили более 700 тысяч рублей

В Череповце раскрыты кражи крупных сумм из банкоматов. Деньги были похищены в мае 2017 года в разных районах города.

Одно из таких преступлений было совершено в Заягорбском районе в крупном торговом центре. Злоумышленники днем на глазах у посетителей вскрыли банкомат и забрали 126 тысяч рублей. Второй случай произошел в Индустриальном районе - на этот раз похитили 600 тысяч рублей.

Полицейские установили, что хищения совершались путем подключения к центральному вычислительному устройству. Злоумышленники взламывали программное обеспечение банкомата и получали доступ к выдаче купюр.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых: ими оказались ранее судимые за имущественные преступления жители города Ефремов Тульской области. Они были задержаны. Сколько их, в областном УМВД пока не сообщают.

Установлено, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичного преступления в Ярославле, где из банкомата было похищено около 1 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых как в Череповце, так и в Ярославле возбуждено несколько уголовных дел по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории РФ.