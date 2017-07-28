На реализацию проекта по строительству газопровода в деревне Рослино Череповецкого района потребовалось 8 лет
Новый газопровод протяженностью полтора километра запущен в деревне Рослино Югского муниципального образования. За счет газопровода можно газифицировать около 70 домов.
Общая сумма проекта составила порядка 4 миллионов рублей, сообщает администрация Череповецкого района.
– Строительство газопровода велось в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», которая предусматривает четыре источника финансирования: федеральный, региональный, районный бюджеты, а также софинансирование со стороны жителей. И я благодарю местных жителей за их инициативу, – сказал глава Череповецкого района Николай Виноградов.
Инициатором газификации Рослино стала местная жительница Мария Корепанова. Она писала письма в администрацию Череповецкого района, губернатору Вологодской области, а также проводила опрос среди местных жителей.
– Я, конечно, очень рада, что у нас появился природный газ. Жители деревни за неделю сдали необходимую сумму денег для участия в софинансировании газопровода, – сказала Мария Корепанова.
Работы по организации строительства газопровода выполняла администрация Череповецкого района. Отметим, что газа жители деревни Рослино ждали восемь лет: еще в 2009 году администрацией Югского муниципального образования был выполнен проект газификации деревни. И только теперь газопровод запущен в эксплуатацию.