Пропавшего около Надеевского водохранилища 10-летнего мальчика нашли в Вологде

28.07.2017 [Происшествия]

Мальчик, который пропал неподалеку от Надеевского водохранилища, найден в Вологде.

Напомним, ребенок отдыха там вместе с семьей, а около 10.30 27 июля исчез. Родители обратились в полицию.

Сотрудники МВД по Вологде и Вологодскому району нашли ребенка в одной из квартир по улице Конева, где проживал его друг. Жизни ребенка ничто не угрожает, в настоящее время с ним работают медики и психологи. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает региональное управление следственного комитета.

В соцсетях вологжане пишут, что видели мальчика сегодня утром в 7-00, он шел по обочине дороги в сторону Лосты. Знакомые ребенка написали, что он воспитывается отцом и мачехой.

Тэги: дети, семья
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