Пропавшего около Надеевского водохранилища 10-летнего мальчика нашли в Вологде
28.07.2017 [Происшествия]
Мальчик, который пропал неподалеку от Надеевского водохранилища, найден в Вологде.
Напомним, ребенок отдыха там вместе с семьей, а около 10.30 27 июля исчез. Родители обратились в полицию.
Сотрудники МВД по Вологде и Вологодскому району нашли ребенка в одной из квартир по улице Конева, где проживал его друг. Жизни ребенка ничто не угрожает, в настоящее время с ним работают медики и психологи. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает региональное управление следственного комитета.
В соцсетях вологжане пишут, что видели мальчика сегодня утром в 7-00, он шел по обочине дороги в сторону Лосты. Знакомые ребенка написали, что он воспитывается отцом и мачехой.