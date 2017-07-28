Затопление в Вытегре: фото и видео

28.07.2017 [Общество]

В Вытегре продолжают устранять последствия проливных дождей, которые прошли накануне ночью.

По информации областного УМЧС, из 30 подтопленных приусадебных участков в воде остаются 19. Размыта дорога Тедозеро-Гонгинская через реку Вербушка. Работы по ее восстановлению планируют завершить 28 июля.

- В связи с разливом реки Вербушка, впадающей в оз. Тудозеро, спасатели АСУНЦ организуют перевозку населения от моста реки Палая до моста реки Поврека. Для связи - телефон оперативного дежурного 8172571282, 89218336865. Восстановление автопроезда начнется после спада уровня воды, - обращаются спасатели к жителям деревень Кожино и Гонгинская.

Дорога через реку Вербушка.

По данным областного УМЧС, на 11.00 28 июля за предшествующие 12 часов уровень воды спал на 80 см, за сутки – на 120 см. Откачка воды продолжается. В связи с этим областное УМЧС просит жителей отнестись с пониманием к шумно работающим помпам.

Из 70 эвакуированных жителей  большинство разместились у родственников, в пункте временного размещения на улице Луначарского, 53 находятся только пять человек – это семья с ребенком.

- Филиал Центра социальных выплат, расположенный по адресу Советский проспект, 17 готов подробно проконсультировать пострадавших жителей города по вопросам получения материальной помощи на первоочередные нужды (продукты питания, одежду, лекарства) и при необходимости оказать неотложную помощь на эти цели, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Пока обстановка в Вытегре сложная - участки возле домов все еще залиты водой.

- Во двор не выйти, машину во дворе не поставить ,родственники приехали по колено промокли пока заходили домой, собака с часа ночи мокла под дождём (только к обеду домой завели). Надеемся больше такого не будет, хотя уже кто то говорил что будет вторая волна. Если уже дома почти затопило и люди на чердаках спали то что дальше будет!? На деревьях жить будем? – пишет Анастасия Быкова.

Водители недовольны отсутствием информации на дорогах:

- ... и ноль информации на дорогах! Еду туда - незнаю куда... Неужели сложно на перекрестках выставить информацию о возможности дальнейшего проезда по данной улице? Дебилизм какой-то на "5-ти углах", о возможности проезда по Володарке! А про "Заводскую дорогу"... Доехал до противотанкового рва, и дай тебе господь здесь развернуться! Развернулся?, Молодец! Теперь все с начала: вперед по ямам по улочке Братской, да через аэропорт-батюшку..., - пишет Михаил.

7 часов утра 27 июля. Видео Андрея Голосова.

- Прошлись по городу сегодня. Нет слов, что натворила природа. Но, люди, не лезьте в воду! Пройдите лишние сто метров! Подростки бесстрашные на велосипедах переезжают, не зная, что там под водой. На Шевченко чуть не утонула пьяная женщина. Какой-то мужчина с машины выскочил и бросился в воду, вытащил её, - написала вечером 27 июля Оксана Еременко.

Некоторые улицы в городе все еще в воде, а другие разрушены настолько, что оголились трубы, в итоге машинам там не проехать.

Ул. 25 Октября. Фото Александра Паршукова.

Кроме того, затопило дорогу на Андому гору - река вышла из берегов:

Получить информацию о том, в чем нуждаются семьи пострадавших в чрезвычайной ситуации, можно в Комплексном центре социального обслуживания населения, по адресу: г. Вытегра, Советский проспект, д. 70. Телефон 2-29-79.

- В настоящее время остро требуются женская (р. 46-48) и мужская (р. 48-52) одежда, индивидуальные средства гигиены, - сообщает группы Вытегры в соцсети ВКонтакте.

По вопросам, связанным с чрезвычайной ситуацией и ее последствиями, вы можете обратиться в ЕДДС по телефонам: 2-12-10, +7 931 502 75 04.

В субботу и воскресенье филиал Центра социальных выплат будет работать с 9 до 12 часов.

Получить консультацию по вопросам социальной поддержки можно также по телефонам в Вытегре: 2-16-85 или 2-17-29.

28 июля в 17.00 в Городском Доме культуры в Вытегре состоится общий сход граждан, пострадавших от ЧС.

 

Тэги: ЧС
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28.07.2017 [Общество]

Затопление в Вытегре: фото и видео

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