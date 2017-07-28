Житель Вологды украл с банковского счета пенсионерки 16 тысяч рублей

В Вологде пеотерянный телефон обернулся для пенсионерки потерей денег с ее банковского счета.

Полицейским 69-летняя женщина сообщила, что со счета пропали 16 тысяч рублей. Выяснилось, что накануне вологжанка потеряла свой мобильный телефон, к которому была подключена услуга, позволяющая осуществить перевод денежных средств. После покупки нового телефона женщина получила несколько смс-оповещений о списании денежных сумм с банковской карты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 20-летнего жителя Вологды. Злоумышленник рассказал, что нашел телефон на улице и с помощью мобильного приложения перевел деньги на свою карту. Похищенные средства он потратил на покупку одежды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает областное УМВД.