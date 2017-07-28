В Череповце выбежавший на дорогу за мячом мальчик находится в реанимации

28.07.2017 [Происшествия]
В Череповце выбежавший на дорогу за мячом мальчик находится в реанимации

В Череповце 10-летний мальчик, попавший под колеса рейсового автобуса, находится в тяжелом состоянии. Происшествие случилось накануне около четырех часов вечера на мосту через реку Ягорба.

Двое мальчиков шли по тротуару моста, играя мячом. В какой-то момент мяч выскочил из рук 10-летнего ребенка. Нарушив ПДД, мальчик резко перепрыгнул через ограждение на проезжую часть, чтобы его поднять. Водитель приближающегося рейсового автобуса №2 применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

- Ребенок был госпитализирован в реанимацию, где и находится по настоящее время. Состояние тяжелое. У него достаточно серьезные травмы: открытая черепно-мозговая травма, переломы костей, ушибы и ссадины,- сообщает областное ГИБДД.

Никаких прогнозов врачи по состоянию здоровья не дают, однако надеются на благополучный исход лечения.

Во время экстренного торможения в рейсовом автобусе находилось 30 человек. 56-летняя кондуктор упала и получила растяжение лучезапястного сустава. Женщина отправлена на амбулаторное лечение. Пассажиры не пострадали.

Тэги: дети, ДТП
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