В Череповце строительная фирма сливала бетон в лес

28.07.2017 [Общество]

В Череповце в лесополосе у дома №78 на Октябрьском проспекте строители сливали остатки бетона.

Нарушение заметила жительница дома и обратилась к экологам.

- Наши сотрудники выехали на место, факт установили, злодеев застали на месте. Оказалось, что по соседству строится жилой дом, куда привозят бетон. По технологии смыв остатков бетона со стенок миксера должен производиться в специальном месте. За это строителям нужно платить деньги. Подрядчик предпочел сливать остатки прямо на землю в лесу по соседству. Мы составили административный материал, направили его в суд. Подсчитан ущерб, он составил девять тысяч рублей, мы предложим компенсировать эту сумму добровольно. В противном случае иск об ущербе также направим в суд,- рассказал сайту мэрии Череповца председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Дмитрий Лазарев.

Он добавил, что ранее подрядчик уже попадался на подобных нарушениях, в связи с этим суд может приостановить его деятельность, такая санкция предусмотрена законом. Дом строит череповецкая фирма ООО «РегионCпецCтрой».

26 июля материалы по административному нарушению были переданы в суд.

Тэги: нарушения, Строительство
Фото комитета охраны окружающей среды
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