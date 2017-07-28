В Вологодском районе перевернулся автомобиль: у водителя не было прав

Накануне, около 7.30 в Вологодском районе перевернулся в кювет автомобиль.

На втором километре автодороги Новленское-Вотча 23-летний молодой человек на автомобиле ИЖ-2121 не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщает областное управление МВД, у водителя не было водительских прав.