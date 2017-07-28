Жительница Никольска заплатила 200 тысяч рублей алиментов, чтобы не работать

Жительницу Никольска привлекли к уголовной ответственности за невыплату алиментов на содержание своего ребенка, сообщает управление ФССП России по Вологодской области.

Женщина накопила более 200 тысяч рублей задолженности. Ранее приговором суда она уже привлекалась к административной ответственности – ей назначали 40 часов обязательных работ. Однако к выплате алиментов никольчанка так и не приступила.

В итоге в отношении алиментщицы возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд приговорил ее к 5 месяцам исправительных работ.

Сразу после судебного заседания никольчанка явилась на прием к судебному приставу и полностью погасила задолженность, заплатив 200 тысяч рублей.

Известно, что женщина лишена родительских прав. 16-летний ребенок воспитывается в приемной семье.