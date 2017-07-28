В Вологодском районе ищут 10-летнего мальчика

28.07.2017 [Происшествия]

Вологодские полицейские ищут 10-летнего Тимофея Ковшикова, который пропал в Вологодском районе. Как сообщает областное УМВД, семья отдыхала неподалеку от Надеевского водохранилища, расположенного на 445 километре автодороги Москва-Архангельск, а около 10.30 27 июля мальчик ушел от своих родственников.

На вид ребенку меньше 10 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, нос прямой. Глаза - один карего, второй голубого цвета. Был одет в толстовку бордового цвета с капюшоном, черные спортивные брюки, резиновые сапоги, при себе имел рюкзак. Характер замкнутый, необщителен.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 79-44-35, 76-39-01, 76-39-07, 76-39-49, 76-39-62 или 02.

По факту ухода и безвестного исчезновения мальчика проводится доследственная проверка.

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