В поликлинике Вологды мужчине отказали в записи ребенка на анализ крови из-за отсутствия реактивов

27.07.2017 [Общество]

Вологжанин Егор Грахничев не смог записать свою дочь на анализ крови в первой детской поликлинике на улице Благовещенская. Со слов мужчины, отказ в записи ему объяснили отсутствием реактивов и уточнили, что записи на следующей неделе не будет.

- Сегодня был у ЛОРа с дочкой в 1й детской на Благовещенской направили на анализ крови, пытаюсь записаться, на что мне говорят что записи крови на следующей неделе не будет так как нет реактивов. Получается на следующей неделе детям диагнозов никто не поставит. Бардак, - это сообщение вологжанин оставил в соцсети.

Newsvo обратился за комментирем в полилинику. Там подтвердили, что реактивов не было, но заверили, что длилоьс это недолго:

- Действительно реактивов не было, но только полдня. Пусть приходят и записываются, - сказала заведующая детской поликлиникой №1 Татьяна Зайкова.

Почему мужчине отказали в записи на следующую неделю, если реактивов не было всего полчаса, не известно.

Тэги: здравоохранение
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