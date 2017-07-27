18-летний житель поселка Ермаково сделал 14 тайников с наркотиками

В поселке Ермаково Вологодского района задержали юношу, который делал "закладки" с наркотиками возле жилых домов. Им оказался 18-летний местный житель.

Полицейские задержали подозрительного юношу на улице Строителей возле одного из жилых домов. В результате досмотра у молодого человека был изъят сверток с порошкообразным веществом, а также упаковочный материал для расфасовки. Кроме того, сотрудники полиции установили местонахождение еще 14 закладок, которые молодой человек успел сделать накануне на территории поселка. Из тайников полицейские изъяли свертки с аналогичным веществом.

Химическое исследование веществ показало, что они представляют собой синтетическое наркотическое средство общей массой порядка 19 граммов, сообщает областное управление МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Как нам сообщили в пресс-службе областного УМВД, юноша нигде не учится.