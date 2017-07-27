В выходные в Вологде пройдут пешеходная и велосипедная экскурсии по городу

В эти выходные бюро нестандартных экскурсий «Вокруг да около» приглашает вологжан на две экскурсии.

29 июля в 14:00 начнется пешеходная экскурсия «По дворикам и задворкам».

- Дворы - это город наизнанку. Расскажем, где в Вологде прячутся дом со львом, где растут пальмы, и куда направиться, если хочется тишины и уюта. Пройдем известными и тайными тропами по закоулкам и переулкам, узнаем их истории и приДВОРные интриги! ..и чаек в одном из двориков! - сообщают организаторы экскурсии.

30 июля в 11:00 встречаются участники велосипедной экскурсии «По садам и закоулкам».

- Мы проедем по контрастным улочкам Вологодского городища (и узнаем, что это такое за место), увидим дом с гербом и снова со львом, окажемся во дворике монастыря, научимся играть в нерусскую народную игру, узнаем историю, пожалуй, самого загадочного городского парка, а в финале заглянем в совершенно другой мир, зеленый и тропический, в Ботанический сад! Посидим на скамеечках, помечтаем о дальних странах и постараемся не заблудиться в растениях, - приглашают гиды Катя Хоботова и Нина Смелкова.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Экскурсии платные: первая стоит 300 рублей, вторая - 400 рублей. Место встречи сообщается после регистрации.