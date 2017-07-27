Череповчанка купила в кредит на чужой паспорт телефон за 78 тысяч рублей

Жительница Череповца украла в кафе сумку с документами и оформила на чужой паспорт в кредит дорогой сотовый телефон, а также заказала себе в интернете кредитную карту.

В полицию обратилась хозяйка украденой сумки. Вскоре полицейские установили личность подозреваемой - ею оказалась 38-летняя череповчанка. Полицейским она заявила, что взяла сумку по ошибке, перепутав со своей. Однако этот обман не удался.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в дальнейшем женщина совершила ряд мошеннических действий, используя паспорт из сумки. Сначала череповчанка оформила кредит в салоне сотовой связи для покупки телефона на сумму 78 тысяч рублей (ред. - что это был за телефон, в областном УМВД уточнить не смогли). Затем она заказала в интернете кредитную карту на сумму 100 тыс. рублей. После получения карты по почте, деньги злоумышленница сняла, а паспорт и использованную карту выкинула.

В отношении женщины возбуждено три уголовных дела, в том числе по части 2 статьи 325 («Похищение у гражданина паспорта…») и по части 1 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, сообщает областное УМВД.