В Вологде иномарка задымилась после удара в столб на скользкой после дождя трассе

27.07.2017 [Происшествия]
В Вологде иномарка задымилась после удара в столб на скользкой после дождя трассе

Сегодня ночью автомобиль «Honda Civic» врезался в столб на Пошехонском шоссе в Вологде. По данным Росгвардии, водитель не справился с управлением на скользкой от дождя трассе, в результате чего автомашину занесло.

От удара автомобиль задымился. Происходящее увидели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые в это время патрулировали улицы.

Прапорщик Андрей Зеленев и старший сержант Дмитрий Титанов сообщили о случившемся в экстренные службы и поспешили на помощь водителю, который не мог покинуть автомобиль - ноги водителя были зажаты панелью управления. Сотрудники Росгвардии извлекли потерпевшего и вырвали клемму на аккумуляторе иномарки, предотвратив  угрозу возгорания.

20-летний пострадавший был передан бригаде скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, сообщает региональное управление Росгвардии.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы Росгвардии
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