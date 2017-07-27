На выплаты пострадавшим от половодья в Великоустюгском районе выделили еще 27,2 млн рублей

Заместитель губернатора области, начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова рассказала, что из резервного фонда выделили 27,2 млн рублей на выплаты пострадавшим от половодья в Великоустюгском районе в 2016 году.

- Для оказания финансовой поддержки пострадавшим от паводка в Великоустюгском районе из резервного фонда правительства РФ в июле дополнительно выделено 27,2 млн рублей. За счет данных средств будут обеспечены выплаты 379 жителям Великоустюгского района, которые частично или полностью утратили свое имущество во время стихийного бедствия, - пояснила Валентина Артамонова.

Сообщается, что средства выделены в целях исполнения судебных решений об установлении факта постоянного проживания указанных граждан в зоне чрезвычайной ситуации.

Выплаты пострадавшим будут осуществляться по отработанной в 2016 году схеме: средства перечислят либо на персональные счета в банках, либо выдадут через почтовые отделения по месту жительства.

Напомним, что третья очередь пострадавших от половодья в Великом Устюге получила компенсации с опозданием в несколько месяцев, в феврале 2017 года, хотя первоначально выплаты должны были произвести осенью 2016 года.

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