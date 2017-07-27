На выплаты пострадавшим от половодья в Великоустюгском районе выделили еще 27,2 млн рублей

27.07.2017 [Общество]

Заместитель губернатора области, начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова рассказала, что из резервного фонда выделили 27,2 млн рублей на выплаты пострадавшим от половодья в Великоустюгском районе в 2016 году.

- Для оказания финансовой поддержки пострадавшим от паводка в Великоустюгском районе из резервного фонда правительства РФ в июле дополнительно выделено 27,2 млн рублей. За счет данных средств будут обеспечены выплаты 379 жителям Великоустюгского района, которые частично или полностью утратили свое имущество во время стихийного бедствия, - пояснила Валентина Артамонова.

Сообщается, что средства выделены в целях исполнения судебных решений об установлении факта постоянного проживания указанных граждан в зоне чрезвычайной ситуации.

Выплаты пострадавшим будут осуществляться  по отработанной в 2016 году схеме: средства перечислят либо на персональные счета в банках, либо выдадут через почтовые отделения по месту жительства. 

Напомним, что третья очередь пострадавших от половодья в Великом Устюге получила компенсации с опозданием в несколько месяцев, в феврале 2017 года, хотя первоначально выплаты должны были произвести осенью 2016 года.

В тему: В Вытегорском районе из-за затопления введен режим ЧС

Тэги: половодье, выплаты
Сюжет: половодье в Великом Устюге-2016
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть
Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»
В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД
В Вологде подожгли "Тойоту": от нее загорелись еще две иномарки
В Вологде 25 июля пройдет митинг обманутых дольщиков
Банк ВТБ направил жалобу в Следственный комитет на правительство Вологодской области
В Вологодской области предлагают учитывать марку автомобиля и доходы при предоставлении транспортного налога
Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном
В Вологде выбирают застройщика для завершения строительства домов дольщиков «Стройиндустрии»
Возле деревни Ботово в Череповецком районе обнаружили свалку испорченных продуктов
26.07.2017 [БлогоVO]

Митинг обманутых дольщиков в Вологде

1193
0
26.07.2017 [Экономика]

Банк ВТБ направил жалобу в Следственный комитет на правительство Вологодской области

3758
6
27.07.2017 [Народный репортер]

Налоги району, видимо, не нужны

173
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка купила в кредит на чужой паспорт телефон за 78 тысяч рублей
В Вологде иномарка задымилась после удара в столб на скользкой после дождя трассе
На выплаты пострадавшим от половодья в Великоустюгском районе выделили еще 27,2 млн рублей
В Вытегорском районе дожди размыли участок трассы «Вологда – Медвежьегорск»
В Череповецком районе дачные воры украли имущество на 750 тысяч рублей
Возле ТЦ «Аксон» в Вологде мужчине раздробило пальцы на ноге погрузчиком
Житель Вологодского района может получить 12 тысяч рублей за сданные тротиловые шашки
 
25.07.2017 [Общество]

Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном

3105
0
27.07.2017 [БлогоVO]

Когда я стану мэром города...

30
0
24.07.2017 [Обзор Прессы]

Маленький герой крупной аферы

1343
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика