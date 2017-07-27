В Вытегорском районе дожди размыли участок трассы «Вологда – Медвежьегорск»

27.07.2017 [Общество]

На трассе А-119 «Вологда – Медвежьегорск» в Вытегорском районе устраняют последствия ЧС.

Как сообщает Упрдор «Холмогоры», из-за проливных дождей, которые начались сегодня ночью, на 331 км автодороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» (за городом Вытегра в направлении на Петрозаводск) в 5.00 часов возникла чрезвычайная ситуация.

Водопропускная труба, отводящая воды из ручья с дорожного полотна, не справилась с огромным потоком дождевых вод, в результате чего произошел перелив воды через дорогу, по ходу движения справа размыло обочину.

Сейчас дорожники устраняют последствия размыва дороги, работает тяжелая дорожная техника: шесть КамАЗов, подвозящих щебень, песок и ПГС, автогрейдер, два погрузчика и ГАЗель для перевозки дорожных рабочих.

Упрдор «Холмогоры» просит водителей быть внимательными и осторожными.

Тэги: дороги, ЧС
Фото Упрдор «Холмогоры»
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