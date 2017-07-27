В Вытегорском районе дожди размыли участок трассы «Вологда – Медвежьегорск»
На трассе А-119 «Вологда – Медвежьегорск» в Вытегорском районе устраняют последствия ЧС.
Как сообщает Упрдор «Холмогоры», из-за проливных дождей, которые начались сегодня ночью, на
Водопропускная труба, отводящая воды из ручья с дорожного полотна, не справилась с огромным потоком дождевых вод, в результате чего произошел перелив воды через дорогу, по ходу движения справа размыло обочину.
Сейчас дорожники устраняют последствия размыва дороги, работает тяжелая дорожная техника: шесть КамАЗов, подвозящих щебень, песок и ПГС, автогрейдер, два погрузчика и ГАЗель для перевозки дорожных рабочих.
Упрдор «Холмогоры» просит водителей быть внимательными и осторожными.