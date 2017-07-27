В Череповецком районе дачные воры украли имущество на 750 тысяч рублей

27.07.2017 [Происшествия]

В двух районах Вологодской области воры обокрали 36 дач. В Череповецком районе они похитили имущество на 750 тысяч рублей, а в Вологодском районе ранее судимый пенсионер, освободившийся из колонии в мае, обокрал 10 дач

Как сообщает областное управление МВД, в полицию поступило несколько заявлений от владельцев дачных домов из различных деревень Вологодского района. Из домов и подсобных построек пропадали одежда и продукты питания. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого - им оказался ранее судимый 61-летний мужчина, освободившийся из колонии в мае. Всего пенсионер совершил 10 хищений из дачных домов, ущерб пока не установлен.

Возбуждено уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и жилище). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

А в Череповецком районе двое 24-летних молодых людей обокрали дачи в деревнях Воскресенского, Яргомжского, Дмитриевского, Коротовского, Мяксинского сельских поселений. Для взлома дверей они использовали монтировку.

Как сообщает пресс-служба администрации Череповецкого района, молодые люди проникали в дома по ночам с октября 2016 по январь 2017 года. Из дачных домов, гаражей и бань преступники выносили электроинструменты, бытовую технику, одежду и хозяйственные предметы. Всего материальный ущерб составил 749 785 рублей. Часть имущества у преступников изъяли сотрудники полиции.

Ранее череповчане уже привлекались к уголовной ответственности. Уголовные дела по дачным кражам переданы в суд.

Тэги: кража, дачные воры
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