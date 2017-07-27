Возле ТЦ «Аксон» в Вологде мужчине раздробило пальцы на ноге погрузчиком

27.07.2017 [Происшествия]

Жителю Вологды раздробило пальцы на ноге возле ТЦ «Аксон». Пост об инциденте, который произошел 15 июля, появился в соцсети.

По сообщению дочери пострадавшего, погрузчик торгового центра наехал на ногу ее отцу. В результате у мужчины раздроблены пальцы.

- Работники компании не оказали первую помощь! Записи с камеры наблюдения предоставлять отказываются,- написала в посте Мария.

Пострадавший обратился в полицию. В пресс-службе УМВД по Вологодской области подтвердили данный факт:

 - Заявление от пострадавшего поступило. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень тяжести полученных травм, на основании чего будет принято процессуальное решение.

Тэги: несчастный случай
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