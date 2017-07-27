Возле ТЦ «Аксон» в Вологде мужчине раздробило пальцы на ноге погрузчиком
27.07.2017 [Происшествия]
Жителю Вологды раздробило пальцы на ноге возле ТЦ «Аксон». Пост об инциденте, который произошел 15 июля, появился в соцсети.
По сообщению дочери пострадавшего, погрузчик торгового центра наехал на ногу ее отцу. В результате у мужчины раздроблены пальцы.
- Работники компании не оказали первую помощь! Записи с камеры наблюдения предоставлять отказываются,- написала в посте Мария.
Пострадавший обратился в полицию. В пресс-службе УМВД по Вологодской области подтвердили данный факт:
- Заявление от пострадавшего поступило. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень тяжести полученных травм, на основании чего будет принято процессуальное решение.