Возле ТЦ «Аксон» в Вологде мужчине раздробило пальцы на ноге погрузчиком

Жителю Вологды раздробило пальцы на ноге возле ТЦ «Аксон». Пост об инциденте, который произошел 15 июля, появился в соцсети.

По сообщению дочери пострадавшего, погрузчик торгового центра наехал на ногу ее отцу. В результате у мужчины раздроблены пальцы.

- Работники компании не оказали первую помощь! Записи с камеры наблюдения предоставлять отказываются,- написала в посте Мария.

Пострадавший обратился в полицию. В пресс-службе УМВД по Вологодской области подтвердили данный факт: