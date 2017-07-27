Житель Вологодского района может получить 12 тысяч рублей за сданные тротиловые шашки

Житель из поселка Кипелова Вологодского района добровольно сдал сотрудникам Росгвардии взрывчатые вещества и заработал на этом несколько тысяч рублей.

В районное отделение лицензионно-разрешительной работы обратился 84-летний пенсоинер. Мужчину интересовало, действительно ли можно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы и получить за это деньги. Услышав положительный ответ, он рассказал, что хочет сдать тротиловые шашки.

Специалисты выехали по указанному адресу, и мужчина добровольно отдал пять тротиловых шашек без взрывателей. С его слов, шашки он нашел около 50 лет назад во время строительства военного аэродрома в поселке Кипелово.

Экспресс-анализ установил, что шашки содержат взрывчатое вещество тротил общей массой 1200 грамм, находка безопасна для жизни и здоровья граждан.

По сообщению управления Росгвардии по Вологодской области, боеприпасы переданы в отдел полиции, по данному факту проводится проверка. Сумма предварительной оценки сданных взрывчатых веществ составляет около 12000 рублей.