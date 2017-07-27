Житель Вологодского района может получить 12 тысяч рублей за сданные тротиловые шашки

27.07.2017 [Происшествия]

Житель из поселка Кипелова Вологодского района добровольно сдал сотрудникам Росгвардии взрывчатые вещества и заработал на этом несколько тысяч рублей.

В районное отделение лицензионно-разрешительной работы обратился 84-летний пенсоинер. Мужчину интересовало, действительно ли можно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы и получить за это деньги. Услышав положительный ответ, он рассказал, что хочет сдать тротиловые шашки.

Специалисты выехали по указанному адресу, и мужчина добровольно отдал пять тротиловых шашек без взрывателей. С его слов, шашки он нашел около 50 лет назад во время строительства военного аэродрома в поселке Кипелово.

Экспресс-анализ установил, что шашки содержат взрывчатое вещество тротил общей массой 1200 грамм, находка безопасна для жизни и здоровья граждан.

По сообщению управления Росгвардии по Вологодской области, боеприпасы переданы в отдел полиции, по данному факту проводится проверка. Сумма предварительной оценки сданных взрывчатых веществ составляет около 12000 рублей.

Тэги: боеприпасы
Фото Росгвардии
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть
Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»
В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД
В Вологде подожгли "Тойоту": от нее загорелись еще две иномарки
В Вологде 25 июля пройдет митинг обманутых дольщиков
Банк ВТБ направил жалобу в Следственный комитет на правительство Вологодской области
В Вологодской области предлагают учитывать марку автомобиля и доходы при предоставлении транспортного налога
Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном
В Вологде выбирают застройщика для завершения строительства домов дольщиков «Стройиндустрии»
Возле деревни Ботово в Череповецком районе обнаружили свалку испорченных продуктов
27.07.2017 [Происшествия]

В Череповце прогремел взрыв: мужчина не рассчитал пропорцию при варке наркотика

660
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка купила в кредит на чужой паспорт телефон за 78 тысяч рублей
В Вологде иномарка задымилась после удара в столб на скользкой после дождя трассе
На выплаты пострадавшим от половодья в Великоустюгском районе выделили еще 27,2 млн рублей
В Вытегорском районе дожди размыли участок трассы «Вологда – Медвежьегорск»
В Череповецком районе дачные воры украли имущество на 750 тысяч рублей
Возле ТЦ «Аксон» в Вологде мужчине раздробило пальцы на ноге погрузчиком
Житель Вологодского района может получить 12 тысяч рублей за сданные тротиловые шашки
 
25.07.2017 [Общество]

Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном

3105
0
27.07.2017 [БлогоVO]

Когда я стану мэром города...

30
0
24.07.2017 [Обзор Прессы]

Маленький герой крупной аферы

1343
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика