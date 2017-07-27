В Череповце прогремел взрыв: мужчина не рассчитал пропорцию при варке наркотика

В Череповце прогремел взрыв в квартире, где варили наркотик.

В квартире на улице Гоголя, 19 выпивали 43-летний хозяин и два его приятеля 40 и 38 лет. Хозяин квартиры и 40-летний гость уснули, а 38-летний мужчина решил воспользоваться этим фактом и сварить дезоморфин.

Через некоторое время в квартире прогремел взрыв, его услышал сосед и вызвал спец.службы.

- Дверь никто не открывал, поэтому спасателям пришлось ее взломать. В квартиру зашли сотрудники ППС, она была сильно задымлена, пахло бензином. От ожогов кричал мужчина. Полицейский попытался его схватить за руку, но тот выдернул руку и убежал. Сотрудник полиции подскользнулся и вывихнул плечо. По итогу: 38-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести доставлен в медсанчасть «Северстали», хозяин квартиры и его 40-летний товарищ – в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося,- рассказали в областном управлении МВД по Вологодской области.

По версии правоохранителей, причиной взрыва стал неправильный расчет пропорций при изготовлении наркотика.