В Вытегорском районе из-за затопления введен режим ЧС

27.07.2017 [Происшествия]

В Вытегорском районе в результате выхода из берегов ручья Вянг затопило участки в центральной части Вытегры. Сегодня ночью там начался проливной дождь, который продолжается уже несколько часов.

По данным областного УМЧС, в зоне подтопления находятся 30 приусадебных участков на улицах Аверина, Конституции, Труда, Цюпы, Вянгинской, Крылова, Школьной, Ленина, Заречной и Лермонтова. Эвакуированы 50 человек, из них 20 размещены на пункте временного размещения на базе Политехнического техникума на улице Ленина, 52, еще 30 - у родственников.

В районе размыты дороги, затоплены огороды, автомобили. В соцсетях жители пишут, что ураган прошел ночью, оповещения не было.

- Если бы раньше пришло (ред. - оповещение), то люди могли убрать машины, из подвалов достать, перенести ценные вещи на чердаки, зверье с улицы в дом забрать, - пишет Евгений Сенько.

Как нам сообщили в областном УМЧС, штормовое оповещение о сильном дожде им поступило от «Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 4.45:

«27 июля в 4 часа на станции Вытегра отмечается опасное явление погоды – очень сильный дождь количеством 50 мм продолжительностью 8 часов. В ближайшие 4 часа ожидается сохранение дождливой погоды в данном районе».

Улица Денисовская в Вытегре. Видео Ирины Дербиной.

Жители пишут, что затапливать некоторые улицы начало еще раньше, но местные власти ничего не предприняли:

- Как говорят жители города, за 5 дней до сегодняшнего дня,Авдухиной главе нашего города было сказано о подтопления на улице Цюрупы, на что она ответила:"Ничего страшного". Вот к чему приводит халатное отношение к своему народу! - написала сегодня утром в соцсети Ирина.

 В Вытегру выехала оперативная группа вологодского УМЧС, на месте работают сотрудники администрации, дорожных служб и энергетики. На время проведения аварийно-спасательных работ отключено электроснабжение центральной части Вытегры (19 жилых домов, в которых проживают 91 человек, из них 15 детей). Часть объектов была переведена на питание дизельного электрогенератора.

По состоянию на 10.00 электроснабжение было полностью восстановлено. Энергетики и спасатели ведут обход приусадебных участков и придомовых территорий в районе подтопления.

По прогнозам синоптиков, сильные осадки в Вытегорском районе не прекратятся еще несколько часов.

Единый телефон вызова экстренных служб - 112. Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.
В Арктическом спасательном центре телефон оперативного дежурного: 8 (921) 833-68-65 ; 8 (8172) 57-12-82

 

Тэги: ЧС, дожди, потоп
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