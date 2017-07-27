Вологжанину пришлось утилизировать пистолет, чтобы уехать на Мальдивы

27.07.2017 [Общество]

Вологжанина, у которого закончилась лицензия на оружие, не пустили на Мальдивы.

Сотрудники Росгвардии изъяли у него травматический пистолет «Стражник MP-461», на который у владельца закончилась лицензия. Мужчине был дан год, чтобы решить судьбу оружия: продлить лицензию, продать и т.д. Однако за это время лицензию он не продлил и никаких других мер по решению вопроса не принял.

Дело было направлено в суд, который постановил продать пистолеть третьему лицу. Но мужчина на прием к судебным приставам не приходил и судебное решение выполнять не торопился. Вместо этого он занимался организацией своего отдыха на Мальдивах. Однако когда в аэропорту проверили базу тех, у кого есть ограничения на выезд за границу, его не пустили на борт самолета. Мужчине пришлось вернуться в Вологду, чтобы решить вопрос с оружием.

- Так как отчуждение оружия занимает определенное количество времени, которого у мужчины не было, ему было предложено написать заявление на утилизацию пистолета, что он и сделал,- рассказали в управлении Росгвардии по Вологодской области.

Как рассказали приставы, после того, как мужчина написал заявление на утилизацию, он улетел отдыхать на Мальдивы.

 

Тэги: приставы, курьезы, оружие, отдых
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