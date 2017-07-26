Череповчанин, призывавший посетителей ночного клуба не пить, признан невменяемым

Череповчанина, призывавшего посетителей ночного клуба «Платина» не пить, отправили в психлечебницу.

7 января этого года 35-летний мужчина пришел в ночной клуб «Платина» в Череповце, чтобы принять участие в рождественском карнавале. На лице мужчины была маска с прорезями для глаз, однако охрана посчитала, что это не является карнавальным костюмом и не пустила посетителя.

После этого обиженный череповчанин встал у входа и на протяжении нескольких часов призывал посетителей не пить алкоголь в Рождество.

- Поскольку подвыпившие граждане не обращали на мужчину внимания, он решил сообщить в полицию о заложенной в клубе бомбе. Прибывшие спецслужбы всех из здания эвакуировали, информацию проверили, взрывное устройство не обнаружили, — пояснила сайту мэрии Череповца старший помощник прокурора Череповца Ольга Куликова.

От уголовной ответственности обвиняемого освободили, так как признали, что на момент преступления он был невменяем.

Мужчина направлен в психиатрическую больницу, срок его лечения определят врачи.