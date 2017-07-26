В Вологде страхового агента освободили от уголовной ответственности за мошенничество с угнанным автомобилем

В Вологде передано в суд уголовное дело в отношении подполковника полиции, который будучи заместителем начальника отдела технических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Вологодской области, получил взятку за помощь в изготовлении экспертного заключения по установлению первоначального VIN-номера ранее похищенного автомобиля.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере). Напомним, мужчина был задержан 8 сентября 2016 года при получении взятки 150 тысяч рублей.

- По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника отдела технических и фоноскопических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Вологодской области, в августе 2016 года сообщил сотруднику страховой компании об имеющемся на экспертизе автомобиле «LАND ROVER RANGE ROVER», имеющем вторичный идентификационный номер, и организовал изготовление экспертного заключения о первоначальном маркировочном обозначении этого автомобиля, - рассказали в СУ СК РФ по Вологодской области.

Сотрудник страховой компании за вознаграждение в 300 тысяч рублей, 150 из которых предназначались подполковнику полиции, передал все сведения другой страховой организации, в которой был зарегистрирован угнанный автомобиль. При наличии таких сведений машина считается своевременно обнаруженной, и страховая компания по договору страхования КАСКО не выплачивает застрахованному лицу полную стоимость угнанного автомобиля.

Страховой агент отделался штрафом 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия он заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела с назначением ему судебного штрафа, так как преступление он совершил впервые, вину признал полностью и раскаялся.

А подполковник полиции, получивший взятку, предстанет перед судом.