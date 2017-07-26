Вологодское предприятие сможет продавать клоны быстрорастущих деревьев в другие регионы России

В Вологодской области рассчитывают на эффективность биотехнологического подхода в сфере лесовоспроизводства. Плантацию быстрорастущих березы и осины, которая была создана в Тотемском районе в 2016 году, посетил заместитель губернатора области Алексей Кожевников. Плантация занимает более 80 га.

- Одной из приоритетных задач в регионе является развитие биотехнологий, и биотехнологический подход применим к различным сферам экономики, в том числе, к такой актуальной, как лесной комплекс, -отметил Алексей Кожевников. - В 2017 году на лесовосстановление делянок, вырубленных малым и средним бизнесом, из областного бюджета выделено 10,5 млн рублей, и по сравнению с 2016 годом работы по лесовосстановлению идут с явным опережением. Но финансовая поддержка - лишь часть вложений в это направление. Создание плантаций быстрорастущего леса, на выращивание которого требуется гораздо меньше времени, поддержка таких проектов – это лучшее решение для удовлетворения растущего мирового спроса на древесину и пропаганда «зеленого» подхода в пользовании лесных ресурсов региона.

В 2014 году группой ученых Института биоорганической химии РАН (Москва) была проведена работа по выведению быстрорастущих линий осины и березы. Вологодское предприятие ООО «Толшменское» предложило свой участок земли в Тотемском районе в качестве опытного полигона по выращиванию растений.

- Внедрение новой технологии «Многоцелевого воспроизводства лесов» с использованием растений с улучшенными наследственными свойствами позволяет решить и проблему лесовосстановления, и проблему глубокой переработки древесины. Выведенные клоны растут быстрее на 30%, чем обычные. Из-за быстрого роста деревья обладают более высококачественной, следовательно, и более дорогой древесиной. Новый подход позволяет собирать два «урожая» древесины с одной площади в более короткие сроки. Это открывает возможности для создания новых инвестиционных проектов в Вологодской области, - сообщает пресс-служба областного правительства.

ООО «Толшменское» станет обладателем исключительного права использования нескольких наиболее эффективных клонов и сможет продавать саженцы быстрорастущих растений в том числе в другие регионы.