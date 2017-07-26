Уровень госрасходов на развитие городской среды в 2018 году останется прежним

В Краснодаре прошел форум, посвящённый благоустройству. Его работа была организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, где были представлены лучшие муниципальные практики из разных регионов России. От Вологодской области на форум ездил заместитель председателя заксобрания Вологодской области, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин

«Главная новость форума - уровень госрасходов на развитие партийного проекта «Городская среда» будет сохранён и в 2018 году, - рассказал Роман Заварин. – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дал поручение правительству России при подготовке бюджета на следующий год заложить на программу благоустройства дворов и скверов объём средств, не меньший, чем в этом году. Эта статья расходов также должна быть предусмотрена в трехлетнем бюджете».

Роман Заварин напомнил, что по инициативе фракции парламентского большинства в 2016 году были внесены поправки в федеральный бюджет, где впервые были заложены средства на благоустройство дворовых территорий и общественных зон – более 20 млрд рублей.

«Вологодская область на реализацию программы «Городская среда» в этом году получила 215 млн. рублей. Поэтому наша главная задача - выполнить все ремонты качественно и в срок, также соблюсти требования Минстроя относительно современных правил благоустройства и принципов развития городской среды с учетом мнения жителей. Если мы со всем этим справимся, то в будущем году, скорее всего, сможем рассчитывать на более серьёзные суммы», - отметил Роман Заварин.

Наибольший интерес на форуме вызвала организация общественного обсуждения проектов в Татарстане, а также практика применения комплексного подхода к благоустройству целых микрорайонов в Чебоксарах. Местные власти одновременно сочетают программу капитального ремонта, проект «Городская среда» и федеральные программы строительства детских садов и дорог.