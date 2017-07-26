Монеты из драгоценных металлов - выгодное вложение средств и памятный подарок

Банк «Вологжанин» предлагает широкий выбор памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Сегодня в банке представлено более 170 разновидностей монет различных тематик: знаки Зодиака и религия, спорт и автомобили, а также монеты, посвященные семейным и государственным праздникам и событиям. В этом году в ассортименте банка появились памятные и инвестиционные монеты, посвященные Чемпионату мира по футболу-2018.

«Стоит отметить, что с каждым годом популярность монет из драгоценных металлов среди населения увеличивается, - комментирует Наталия Антроповская начальник отдела валютного контроля, международных и внутренних расчетов ЗАО «Банк «Вологжанин». – Если прежде монеты приобретали только опытные нумизматы или инвесторы, то сегодня всё больше наших розничных клиентов готовы приобрести драгоценные монеты как в качестве памятного подарка, так и в качестве предмета долгосрочных инвестиций».

Приобрести монеты из драгоценных металлов можно в любом офисе банка «Вологжанин». Подробная информация об ассортименте представленных монет и ценах представлена на сайте банка в разделе «Монеты».