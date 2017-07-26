Вологжанина будут судить за серию поджогов домов, в результате одного из которых погибли два человека

В Вологде будут судить 39-летнего мужчину, которого обвиняют в поджогах шести домов. Напомним, его задержали в феврале 2017 года по подозрению в поджоге дома на улице Народной, где погибли два человека. Однако в ходе расследования выяснилось, что он поджег еще пять домов.

По версии следствия, в ночь на 12 июля 2016 года обвиняемый, находясь на одном из дачных участков садоводческого товарищества «ВРЗ-1», будучи пьяным, собрал сухие ветки и бумагу, сложил их к стенке постройки и поджег зажигалкой. Когда постройка загорелась, мужчина скрылся. Дом сгорел. Ущерб оценили в 520 тысяч рублей.

Следующий поджог он совершил 31 декабря 2016 года на улице Средней, 8а. Спустя две недели, 15 января 2017 года, мужчина поджег дом №17 на улице Тендрякова.

А 8 февраля, по версии следствия, подозреваемый совершил три поджога, в результате одного из которых погибли два человека. Сначала он поджег дом, расположенный на участке №70 садоводческого товарищества «ВРЗ-1», потом дом №34 на улице Панкратова, а около 22 часов, будучи пьяным, перелез через забор и оказался на территории приусадебного участка дома №50 на улице Народная. Через окно веранды он поджег мусор, находившийся там.

Пожар на веранде заметили прохожие и вызвали пожарных. Жизнь жительницы дома спас проезжавший мимо сотрудник Росгвардии, сержант полиции Николай Соколов. Он разбил окно и помог ей выбраться. Пострадавшую госпитализировали в больницу с ожогами разной степени и рваными ранами.

В доме находились еще двое мужчин, спасти их не удалось.

Подозреваемого в последнем поджоге задержали в феврале 2017 года. Мужчина сознался в преступлении и объяснил свой поступок тем, что посчитал дом заброшенным и поджег его, чтобы в нем не поселились бездомные, сообщает управление СК РФ по Вологодской области.

Мужчина работает водителем электро- и автотележки, по месту работу его характеризуют положительно. При этом он злоупотреблял алкоголем и состоял по этому поводу на учете. С 1993 года мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности – по статьям «Кража», «Мошенничество», «Заведомо ложный донос».

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Добавим, что в рамках уголовного дела проводилась экспертиза, по итогам которой мужчина был признан вменяемым.