Власти Шекснинского района переселели семью с детьми из сгоревшего дома в аварийный

26.07.2017 [Общество]

В Шекснинском районе нарушены права семьи при переселении, сообщает областная прокуратура.

После того, как в деревне Нифантово сгорел многоквартирный жилой дом, семье с двумя детьми местная администрация предоставила жилье в доме 1978 года постройки на улице Нифантовская. Он был признан аварийным еще в 2013 году и был непригоден для проживания. Известно, что семья погорельцев в сентябре 2016 года была поставлена на учет как нуждающаяся в жилплощади.

Прокуратура Шекснинского района обратилась в суд с иском к администрации предоставить данной семье благоустроенное жилье по договору социального найма вне очереди. Суд это требование удовлетворил.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, фактическое предоставление семье жилого помещения находится на контроле прокуратуры Шекснинского района.

Тэги: расселение, нарушения, ветхое и аварийное жилье
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