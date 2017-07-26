Перекресток Пошехонское шоссе – Ярославская в Вологде теперь нужно будет переходить поэтапно

26.07.2017 [Общество]

Светофор на перекрестке Пошехонское шоссе – Ярославская теперь работает в новом режиме. Сначала пешеходам нужно перейти первую часть пути – до разделительной полосы, затем период ожидания – от 13 до 120 секунд. После этого будет разрешен переход оставшегося участка дороги.

- У данного светофора предусмотрено несколько режимов работы, поэтому время ожидания на разделительной полосе будет изменяться в зависимости от времени суток. Такая корректировка позволит увеличить пропускную способность перекрестка, а также исключит пересечение потоков, снизит риск конфликтных ситуаций. Изменения режима работы светофоров происходят в результате тщательного анализа с помощью специальной программы. Она моделирует ситуацию на дороге, подбирая разные варианты работы электронного регулировщика., - сообщает пресс-служба администрации города.

На новую систему работы перенастроены также светофоры на перекрестках Горького – Прокатова, Мира – Чехова, Окружное шоссе – Ленинградская и других.

Тэги: светофоры, пешеходы, ПДД
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