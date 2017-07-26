Преподаватель ВИПЭ изготовил вериги, кошек и Бабу-Ягу для музея «Веры и суеверий»

26.07.2017 [Общество]

Флюгер в виде Бабы-Яги, летящей в ступе, две черные кошки и вериги – все это изготовил для музея «Веры и суеверий» в Вологде преподаватель кафедры управления экономической деятельностью и организации производства Вологодского института права и экономики, майор внутренней службы Павел Швецов.

Металлообработкой он увлекается уже 20 лет. Как рассказали в пресс-службе института, на счету Павла десятки оригинальных арт-объектов. Два из них, собака Жужа и птица Птеня, «живут» на загородной базе института. Множество эксклюзивных поделок «разошлись» по друзьям и родным.

Чтобы вериги - металлическая конструкция из цепей и железных пластин весом в 5 кг - получились идентичными, Павлу пришлось прибегнуть к старинной технологии.

«Для начала их нужно было отковать по-настоящему, т.е. в горне с кузницей, сковать из толстого металла, кстати, там нет ни одной капли сварки, все собрано на заклепках. После использовал современные методы состаривания металла», – поделился творческими секретами мастер.

Павел рассказал, что специально сырье для работы он не покупал, в ход шли только подручные материалы: старые цепи, запчасти с тракторной косилки и всевозможный металлический мусор. На изготовление вериг ушло два дня, остальные экспонаты, кошки и Баба-Яга, появились буквально за 40 минут.

Тэги: творчество, мастера
Фото пресс-службы ВИПЭ ФСИН России
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