В Соколе задержали мужчину, сдавшего в металлолом патрон к пистолету Макарова

26.07.2017 [Происшествия]

В Соколе экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от дежурного о том, что мужчина сдал в пункт приема металлолома патроны.

Работник пункта описал приметы злоумышленника, и вскоре подходящего под описание мужчину нашли на одной из близлежащих улиц. Со слов 55-летнего нарушителя, патроны он нашел в одном из мусорных контейнеров. Сотрудники Росгвардии установили личность злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В личных вещах задержанного правоохранители нашли 9 мм боеприпас, который является боевым патроном для пистолета Макарова.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: оружие, патроны
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