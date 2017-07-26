В Соколе задержали мужчину, сдавшего в металлолом патрон к пистолету Макарова

В Соколе экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от дежурного о том, что мужчина сдал в пункт приема металлолома патроны.

Работник пункта описал приметы злоумышленника, и вскоре подходящего под описание мужчину нашли на одной из близлежащих улиц. Со слов 55-летнего нарушителя, патроны он нашел в одном из мусорных контейнеров. Сотрудники Росгвардии установили личность злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В личных вещах задержанного правоохранители нашли 9 мм боеприпас, который является боевым патроном для пистолета Макарова.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.