В администрация Вологды заверили, что 79 детсадов готовы к новому учебному году

26.07.2017 [Общество]

В Вологде продолжается проверка готовности детских садов к новому учебному году. На сегодня комиссия обошла большинство дошкольных учреждений – 83 детских сада.

Напомним, на ремонт городских школ и садов в Вологде в этом году выделено больше 50 млн рублей. Всего в Вологде 115 детских садов и 41 школа. Кроме того, в городе есть одна вечерняя школа и две школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в большей части дошкольных образовательных учреждений  в течение лета были проведены масштабные ремонты.  Так, в детском саду № 80, расположенном по адресу Дзержинского, 15а завершен ремонт четырех групп. В детском саду № 92 на Техническом переулке  заменили систему отопления и  освещения.

«В этом году в основе комплексный подход к ремонтам учреждений образования. Специалисты возводили ограждения вокруг зданий, устанавливали  системы видеонаблюдения, ремонтировали подвалы, кровли, электропроводку, асфальтировали территории и производили  спил деревьев. На сегодня 79 детских садов не вызвали нареканий у приемной комиссии и полностью готовы принять детей.  В четырех детских садах подготовка завершается. В основном недочеты касаются уборки территории и завершения косметического ремонта.  В первых числах августа мы еще раз посмотрим эти учреждения», - прокомментировал результаты проверки заместитель начальника управления образования Вологды Александр Богданов.

До 15 августа все недочеты, выявленные комиссией в 4 детских садах должны быть устранены.

Напомним, что на сайте департамента образования Вологодской области с 2015 года работает раздел «Нет поборам», в котором жители области могут сообщить о фактах взимания денежных средств в школе и детском саду.

Кроме того, в Вологде также есть родительский комитет, где вы можете проконсультироваться по вышеупомянутым вопросам. Комитет организовали сами родители.

Группа родительского комитета ВКонтакте.

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Тэги: детские сады, бюджет
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