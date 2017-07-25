В Вологде женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть

В Вологде 44-летняя женщина выпала из окна многоэтажки по адресу ул. Карла Маркса, 121. Вологжанка была найдена погибшей на земле возле дома.

Как нам сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области, предположительно женщина выпала из окна подъезда 7 этажа. Известно, что погибшая проживала в доме временно. Обстоятельства ее гибели устанавливают следователи.

Напомним, что два года назад, в июне 2015 года, в этом же доме мужчина пытался спуститься вниз по связанным простыням из окна 10 этажа и сорвался. Он также погиб.