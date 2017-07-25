За непереданные вовремя показания счетчика вологодскому дачнику придется доплатить 236 тысяч рублей

25.07.2017 [Общество]

Энергетики приступили к массовым проверкам электросчетчиков у дачников. При контрольных проверках выявляются неисправные счетчики либо факты некорректной передачи показаний. Доначисления могут составлять суммы в десятки тысяч рублей, поэтому передавать показания лучше ежемесячно.

Так, по результатам рейда в Вологодском районе к доплате предъявлена рекордная сумма в 236,4 тыс. рублей. Хозяин дома показаний счетчика ни разу не передавал, оплачивал электроэнергию время от времени маленькими суммами. При проверке были зафиксированы контрольные показания прибора учета, в результате последовал перерасчет.

Суммы в 77, 123 и 193 тыс. рублей пришлось доплачивать жильцам, которые не фиксировали показаний, изредка оплачивали электроэнергию, и даже считали, что у них переплата. 64 тыс. рублей доначислено собственнику, который занижал показания электросчетчика. Электроэнергия была использована в загородном доме, в котором жили рабочие.

Если показания не передаются, в течение трёх месяцев начисление производится исходя из среднемесячного потребления, далее – по нормативу. Это может привести к повышенному начислению, формированию задолженности, начислению пеней. Собственник может получить уведомление о наличии долга и возможных последствиях неплатежей. А в вышеописанных ситуациях дело может дойти даже до отключения электроэнергии.

«Для корректного начисления мы рекомендуем передавать показания прибора учета ежемесячно. В этом случае счета будут сформированы с учетом переданных потребителем показаний, он оплатит своё фактическое потребление, – советует начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова. - Передавать показания приборов учета необходимо по всем объектам, оборудованным приборами учета электроэнергии, это не только квартиры, дома и дачи, но и  гаражи, бани, хозпостройки».

Показания электросчетчиков принимаются через сайт, СМС, по телефону и электронной почте, в подразделениях Вологдаэнергосбыта, «Почты России», через робота-автоответчика и мобильное приложение для смартфонов.

Тэги: Вологдаэнергосбыт, счетчики
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте
Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»
Женившийся на череповчанке нигериец – губернатору: «Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр»
В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД
В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки
В Вологде подожгли "Тойоту": от нее загорелись еще две иномарки
В Вологде 25 июля пройдет митинг обманутых дольщиков
В Вологодской области предлагают учитывать марку автомобиля и доходы при предоставлении транспортного налога
В Белозерском районе остается непроезжей дорога на Шолу: жители обратились к губернатору
Возле деревни Ботово в Череповецком районе обнаружили свалку испорченных продуктов
25.07.2017 [Общество]

Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном

905
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть
За непереданные вовремя показания счетчика вологодскому дачнику придется доплатить 236 тысяч рублей
Проблему перемещения сельхозтехники по вологодским дорогам регионального значения решат в течение месяца
Продавец магазина в Череповце украла из кассы 70 тысяч рублей
Мошенники снова рассылают вологжанам «предупреждения» о замене электросчетчиков
Рыбак из Шексны поймал сома длиной 172 сантиметра
Вологжанка придумала историю об изнасиловании, чтобы оправдать свой прогул на работе
 
25.07.2017 [Общество]

Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном

905
0
25.07.2017 [БлогоVO]

Усадьба Братково должна быть объектом культурного наследия

69
0
24.07.2017 [Обзор Прессы]

Маленький герой крупной аферы

730
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика