За непереданные вовремя показания счетчика вологодскому дачнику придется доплатить 236 тысяч рублей

Энергетики приступили к массовым проверкам электросчетчиков у дачников. При контрольных проверках выявляются неисправные счетчики либо факты некорректной передачи показаний. Доначисления могут составлять суммы в десятки тысяч рублей, поэтому передавать показания лучше ежемесячно.

Так, по результатам рейда в Вологодском районе к доплате предъявлена рекордная сумма в 236,4 тыс. рублей. Хозяин дома показаний счетчика ни разу не передавал, оплачивал электроэнергию время от времени маленькими суммами. При проверке были зафиксированы контрольные показания прибора учета, в результате последовал перерасчет.

Суммы в 77, 123 и 193 тыс. рублей пришлось доплачивать жильцам, которые не фиксировали показаний, изредка оплачивали электроэнергию, и даже считали, что у них переплата. 64 тыс. рублей доначислено собственнику, который занижал показания электросчетчика. Электроэнергия была использована в загородном доме, в котором жили рабочие.

Если показания не передаются, в течение трёх месяцев начисление производится исходя из среднемесячного потребления, далее – по нормативу. Это может привести к повышенному начислению, формированию задолженности, начислению пеней. Собственник может получить уведомление о наличии долга и возможных последствиях неплатежей. А в вышеописанных ситуациях дело может дойти даже до отключения электроэнергии.

«Для корректного начисления мы рекомендуем передавать показания прибора учета ежемесячно. В этом случае счета будут сформированы с учетом переданных потребителем показаний, он оплатит своё фактическое потребление, – советует начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова. - Передавать показания приборов учета необходимо по всем объектам, оборудованным приборами учета электроэнергии, это не только квартиры, дома и дачи, но и гаражи, бани, хозпостройки».

Показания электросчетчиков принимаются через сайт, СМС, по телефону и электронной почте, в подразделениях Вологдаэнергосбыта, «Почты России», через робота-автоответчика и мобильное приложение для смартфонов.