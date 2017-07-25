Проблему перемещения сельхозтехники по вологодским дорогам регионального значения решат в течение месяца

25.07.2017 [Общество]

В заксобрании Вологодской области нашли вариант решения проблемы перемещения сельхозтехники по дорогам регионального значения. По словам председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию, члена фракции «Единая Россия» Владимира Буланова, над этой темой депутаты работали в течение последних пяти лет.

«Передвижение негабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования на сегодня сопряжено с  определенными трудностями - решить этот вопрос законно практически невозможно, - пояснил Буланов. -  Нормативные акты прописаны таким образом, что  на технику, которая на сегодняшний день не имеет паспорта ПТС, а именно такие агрегаты поступают из-за рубежа,  ГИБДД не имеет права выписывать разрешения на перемещение. Возникает тупиковая ситуация: высокопроизводительная техника есть, а пользоваться ею можно только в очень ограниченных условиях».

Владимир Буланов рассказал, что депутаты комитета изучили всю имеющуюся документацию по этому вопросу – приказы Минтранса, ГИБДД, закон об автомобильных дорогах и нашли вариант, который позволяет решить эту проблему. Вологодские парламентарии предложили в приказе Министерства транспорта РФ отдельным параграфом прописать порядок выдачи пропусков для такой сельхозтехники:

«С соответствующей инициативой мы обратились в Государственную Думу. На площадке комитета по транспорту и  строительству собрались представители четырёх профильных министерств. Совместно с заместителем губернатора области Михаилом Глазковым мы представили наши предложения. В итоге комиссия решила поручить Минтрансу  подготовить изменения  в собственный приказ, который  упростит  систему получения пропусков для такой техники».

В вологодском заксобрании рассчитывают, что в течение месяца проблема будет решена.

Тэги: дороги, большегрузы
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