Проблему перемещения сельхозтехники по вологодским дорогам регионального значения решат в течение месяца

В заксобрании Вологодской области нашли вариант решения проблемы перемещения сельхозтехники по дорогам регионального значения. По словам председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию, члена фракции «Единая Россия» Владимира Буланова, над этой темой депутаты работали в течение последних пяти лет.

«Передвижение негабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования на сегодня сопряжено с определенными трудностями - решить этот вопрос законно практически невозможно, - пояснил Буланов. - Нормативные акты прописаны таким образом, что на технику, которая на сегодняшний день не имеет паспорта ПТС, а именно такие агрегаты поступают из-за рубежа, ГИБДД не имеет права выписывать разрешения на перемещение. Возникает тупиковая ситуация: высокопроизводительная техника есть, а пользоваться ею можно только в очень ограниченных условиях».

Владимир Буланов рассказал, что депутаты комитета изучили всю имеющуюся документацию по этому вопросу – приказы Минтранса, ГИБДД, закон об автомобильных дорогах и нашли вариант, который позволяет решить эту проблему. Вологодские парламентарии предложили в приказе Министерства транспорта РФ отдельным параграфом прописать порядок выдачи пропусков для такой сельхозтехники:

«С соответствующей инициативой мы обратились в Государственную Думу. На площадке комитета по транспорту и строительству собрались представители четырёх профильных министерств. Совместно с заместителем губернатора области Михаилом Глазковым мы представили наши предложения. В итоге комиссия решила поручить Минтрансу подготовить изменения в собственный приказ, который упростит систему получения пропусков для такой техники».

В вологодском заксобрании рассчитывают, что в течение месяца проблема будет решена.