Продавец магазина в Череповце украла из кассы 70 тысяч рублей

В одном из магазинов Череповца пропало 70 тысяч рублей. С заявлением о краже крупной суммы денег в полицию обратилась управляющая магазином.

Женщина пояснила, что при проведении ревизии обнаружила недостачу в размере 70 тысяч рублей, сообщает областное управление МВД по Вологодской области.

Под подозрение попала 23-летняя продавец-кассир, которая имела доступ к деньгам. Девушку задержали, в ходе беседы она дала признательные показания. Свой поступок объяснила трудным финансовым положением.

Деньги девушка потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».