Мошенники снова рассылают вологжанам «предупреждения» о замене электросчетчиков

Очередные «предупреждения» о необходимости заменить прибор учета по причине его неисправности спровоцировали шквал звонков в Вологдаэнергосбыт.

На этот раз такие объявления нашли у себя в почтовых ящиках жители многоквартирных домов по улице Псковской в Вологде. Напомним, об аналогичных случаях Вологдаэнергосбыт сообщал в марте.

ПАО «Вологдаэнергосбыт» уведомляет жителей области, что не имеет отношения к этим листовкам, и напоминает, что предписание на замену неисправного прибора учета может выдать только исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению в многоквартирном доме. Это - управляющая компания, ТСЖ или Вологдаэнергосбыт. Уведомление оформляется на официальном бланке с подписью руководителя, заверенной печатью.

Перед тем, как менять электросчетчик, Вологдаэнергосбыт рекомендует ознакомиться с информацией на официальном сайте Вологдаэнергосбыт.рф (раздел «Населению» - «Приборы учета» - «Замена счетчиков»). Там написано, когда надо менять счетчик, кто это может сделать, какие документы должны быть выданы и какие требования соблюдены.

Предупредите своих пожилых родственников, что сразу откликаться на такие «фальшивые» уведомления не надо. Лучше позвонить в Вологдаэнергосбыт, чтобы уточнить достоверность инфомации.