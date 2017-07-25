Рыбак из Шексны поймал сома длиной 172 сантиметра

25.07.2017 [Общество]

Местный житель поселка Шексна Олег Соколов выловил из реки Шексна гигантского сома. Как сообщает районная газета «Звезда», вес рыбы – 47 килограммов, длина – 172 сантиметра.

Гигантскую рыбу мужчина поймал на спинниг.

В группе газеты "Звезда" ВКонтакте под этой новостью развернулись горячие споры: читатели разделились на две группы - одни считают, что не нужно было вытаскивать из реки такого огромного сома, поскольку мясо у него жесткое, и пишут, что рыбу загубили ради показухи, другие защищают рыбака.

Свой комментарий оставила и жена рыбака, Ольга:

- Завтра у меня будет тяжелый день по переработке туши на котлеты, Сегодня сам хозяин коптит часть, ну, а из головы получится не плохой холодец. Ловит с детства, такое "чудо" вытащил впервые. Запомнится нашему семейству на всю жизнь.

Тэги: рыбалка
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