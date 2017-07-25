Вологжанка придумала историю об изнасиловании, чтобы оправдать свой прогул на работе

В Вологде будут судить женщину, которая придумала историю о своем изнасиловании, сообщает городская прокуратура.

41-летняя вологжанка прогуляла работу и, чтобы избежать ответственности, сказала, что ее изнасиловали. Эту историю она подтвердила заявлением в полицию. Однако проверка, которую провели полицейские, показала, что история выдумана, в связи с чем женщине отказали в возбуждении уголовного дела.

Выяснилось, что историю с изнасилованием женщина придумала, когда она, выпивая с подругой, прогуляла несколько рабочих дней.

Расследование уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос» завершено и направлено в городской суд.