Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном

Евгения Сибирцева

Ситуация с работой единственного отделения Почты России в Молочном под Вологдой становится похожа на анекдот.

Три часа в день

На прошлой неделе вологжане стали жаловаться в соцсети, что отделение Почты России в Молочном стало работать всего пять дней в неделю по три часа в день – с 10 до 13. А раньше режим работы в будние дни был до 20 часов, кроме того, почта работала по субботам (выходным днем было только воскресенье).

Из-за сокращенного графика работы на Почте России в Молочном собираются огромные очереди. А кто-то и вовсе не может получить письма и посылки.

- Получить заказные письма не можем, почта работает, когда все на работе, раньше хоть в субботу работали, а сейчас, - пишет в соцсети Света Романова. - Я смогла получить свою посылку только через 8 дней, после того, как она пришла на почту!!Это не нормально!!! И так не должно быть!!!Никто, ни в одном комментарии не обвинил работников почты. Виновато, в первую очередь, руководство, которое не может решить эту проблему (а проблема есть). И если все будет молчать, то эта проблема никогда не решиться!!! – написала в группе жителей Молочного Елена Карбасникова. - На горячей линии мне ответили что они должны работать с 10 до 19, а то что они работают как хотят, это уже у них самоуправство. Мне обещали разобраться с данной ситуацией, - пишет другая вологжанка, Аленка Дранишникова. (ред. - орфография и пунктуация авторов сохранена)

Жителю Молочного Юрию на «горячей линии» Почты России также ответили, что отделение должно работать с 10 до 19 часов, и очень удивились, услышав, что на самом деле оно открыто с 10 до 13.

Фото жителей Молочного из соцсети.

Мы позвонили в вологодский филиал ФГУП "Почта России" и попросили прокомментировать режим работы отделения почты в Молочном. Оказалось, там уволились сразу два сотрудника, а новые еще не обучены.

- Такой режим работы введен в связи с нехваткой кадров. Два оператора связи уволились, сейчас два оператора проходят обучение, и где-то с середины августа режим работы будет прежним, - пояснил ведущий специалист по связям с общественностью вологодского филиала ФГУП "Почта России" Владимир Рябинин.

Волгоград вместо Вологды

Сокращенным режимом работы проблемы вологжан, пользующихся услугами филиала Почты России в Молочном, не ограничиваются. Даже те, кто смог прийти в отделение почты с 10 до 13 часов, иногда зря теряют время. На прошлой неделе бабушка Юрия несколько дней не могла отправить в этом отделении Почты России заказное письмо, так как там… не работал компьютер.

После этого Юрий обратился на «горячую линии» Почты России, где опять очень удивились не работающему несколько дней компьютеру, сказав, что он может не работать максимум 3-4 часа.

- Нарушение работы программного обеспечения – такая проблема решается за несколько часов,- ответили Юрию.

Но проблема почему-то не решалась. На «горячей линии» записали обращение вологжанина и пообещали провести проверку по нарушению работы почтового отделения и правил обслуживания.

А спустя несколько минут на электронную почту Юрия пришло сообщение, что его обращение направлено в… Волгоградскую область.

Юрий снова позвонил на «горячую линию». Там ему не смогли пояснить, почему обращение направлено в другую область, и предложили записать его жалобу снова.

В редакции Newsvo имеется аудиозапись обоих обращений вологжанина на «горячую линии». Вот часть диалога Юрия с сотрудницей Почты России, когда он позвонил, чтобы разобраться, почему его обращение ушло не туда:

- Вам в любом случае предоставят ответ на электронную почту, - ответила девушка на другом конце провода. - А почему мое обращение ушло в УФПС по Волгоградской области? - Юрий, еще раз уточните, что вы сейчас сказали? - Почему обращение ушло в УФПС по Волгоградской области? - Вам в письменном виде заказным письмом все предоставят. Но по данной ситуации, если вы желаете, мы можем сейчас повторно претензию составить. - Вы мне объясните, почему вместо Вологодской в Волгоградскую ушло. - К сожалению, у нас нет данной информации, поэтому вам нужно дождаться ответа. - Как мне придет ответ, если обращение ушло в Волгоградскую область? - Юрий, мы можем сейчас повторно претензию составить.

В итоге претензию пришлось составлять повторно. Вологжанину пришлось по новой рассказать обо всех фактах, в которых он просил разобраться руководство Почты России. Ответ ему обещали прислать в течение 15 дней.

Держат марку

Сегодня компьютер в отделении Почты России в Молочном наконец-таки заработал, и бабушка Юрия пошла отправлять заказное письмо. Однако не тут-то было – на почте закончились марки (!).

- Из-за того, что у них нет марок на заказные письма, они их не принимают. За кассой сидит сама заведующая, говорит, езжайте в Майское или Вологду, - рассказала пенсионерка.

Женщина, стоявшая в очереди, предложила пенсионерке марки, а когда дошла очередь, и бабушка Юрия снова подала сотруднице почты письмо, та воскликнула:

- Ой, так у вас ценное письмо, его можно без марок отправлять. - Так я же вам сразу показала это письмо, почему вы мне не сказали, что его можно отправлять как ценное? – спросила пенсионерка.

Вопрос так и остался без ответа, так же как и замена Вологодской области на Волгоградскую. Спустя неделю письмо наконец отправили. А марок в отделении Почты России в Молочном так и нет.