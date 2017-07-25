Между девятью лучшими поселениями Вологодской области распределят миллион рублей

Лучшими поселениями области стали Никольск, Кадников и Батановское сельское поселение в Междуреченском районе.

Они были выбраны победителями ежегодного областного конкурса «Лучшее поселение области» в трех соответствующих категориях: административный центр района, поселения с численностью населения свыше 1500 человек, поселения с численностью населения до 1500 человек. Кроме вышеназванных населенных пунктов в каждой категории были определены еще два победителя.

Конкурс проводится уже пятый год, а поселения оцениваются по эффективности решения вопросов местного значения, в том числе, исполнение бюджета, муниципальное управление вопросы культуры, физкультуры и спорта, благоустройства, информационной открытости и т.д.

«Победители получат денежные средства, общий фонд которых составляет 1 млн. рублей. Средства, полученные по итогам конкурса, победители смогут направить на развитие своих территорий, в том числе, на благоустройство детских площадок, зон отдыха и памятников, уличное освещение, финансирование мероприятий в области массового спорта. Примечательно, что 10% этих средств поселения – победители имеют право направить на поощрение муниципальных служащих, сотрудников учреждений, которые внесли свой посильный вклад в достижение лучших показателей работы», - прокомментировал заместитель губернатора Евгений Богомазов.

Как сообщает портал областного правительства, в ближайшее время будут подготовлены проекты соглашений между правительством области и муниципальными образованиями о перечислении денежных средств. Субсидии в муниципалитеты поступят в августе.