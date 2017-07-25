В Вологде нашли 10 «закладок» с наркотиками

В минувшую пятницу сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали трех жителей Вологды и Вологодского района в возрасте от 20 до 22 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств.

Правоохранители провели обыски на улицах, где, по их сведениям, должны были находиться закладки, и нашли там 10 свертков с синтетическим веществом.

-Химическая экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством, общая масса которого около 400 граммов,- сообщает областное УМВД по Вологодской области.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, которые также могут быть причастны к сбыту наркотиков.