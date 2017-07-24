Не построенный вовремя культурный центр в Кириллове обещают сдать к сентябрю

В строящемся в Кириллове центре культурного развития сейчас производится монтаж инженерных наружных сетей, здание подключено к системе отопления, смонтирован тепловой узел. Сейчас подрядчики выполняют внутренние отделочные работы, благоустраивают территорию, производят монтаж сцены и подвесных потолков.

Центр планируют сдать к сентябрю, заявил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов в ходе инспекционного визита в район.

«Это объект стоимостью 100 миллионов рублей. Из них 50 миллионов – это федеральный бюджет, 40 - областной и 10 миллионов – районный. Прекрасный центр, готовность которого фактически 99%. В этом центре будут замечательный концертный зал, кружки, библиотека. Рассчитываю, что в августе-сентябре этот объект также будет введен в эксплуатацию», - сказал Антон Кольцов.

Напомним, культурный центр, который строят по программе Минкульта, должны были сдать «под ключ» к 1 декабря 2016 года. Кириллов вошел в 19 городов России, в которых 2014–2015 годах планировалось создать такие центры.

Однако сроки были сорваны. Как год назад объяснили власти, из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации застройщик допустил отставание в сроках. Документацию пришлось менять из-за того, что УФАС отменил аукцион на строительство центра стоимостью 97 млн рублей, поскольку аукцион был объявлен на строительство "под ключ", но при этом к заданию чиновники приложили типовой проект такого центра культуры. Т.е. разрабатывать проект в таком случае не нужно. В итоге антимонопольщики пришли к выводу о неразумных тратах. Было решено, что проект нужно всего лишь адаптировать и разделить закупку на два - по адаптации проекта и по строительству". При этом будут сэкономлены немалые бюджетные деньги, - сообщалось на официальном сайте управления ФАС по Вологодской области.

Однако судя по заявленным Антоном Кольцовым цифрам, экономии не произошло.

В мае 2017 года областные власти пообещали открыть центр к 1 июля. Виновником задержки был назван недобросовестный подрядчик.