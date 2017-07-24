В Вологде нашли страховую компанию для завершения строительства домов дольщиков «Стройиндустрии»

Переговоры с представителями одной из страховых компаний об участии в строительстве домов на улицах Гагрина и Пугачева компании «Стройиндустрия» находятся в завершающей стадии, сообщает пресс-служба администрации города. Вологжане приобрели в них более 350 квартир.

Возможность завершения инвестором строительства этих домов обсудили на встрече дольщиков с представителями городской администрации.

«Руководство компании выдвинуло несколько условий, вполне разумных, для того, чтобы обеспечить сохранность вложенных денег. Сейчас мы решаем эти вопросы. Страховая компания рассматривает несколько строительных организаций из Вологды и Череповца, которые могут подхватить эти объекты. Их проверяют на предмет финансовой устойчивости, на предмет трудовых ресурсов, техники, хотят выбрать компанию, которая без всяких сомнений выполнит работы по достройке», – прокомментировал первый заместитель мэра Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, из-за финансовых проблем «Стройиндустрия» в начале 2017 года приостановила строительство домов на Гагарина, 72 и Пугачева, 48. В апреле была создана рабочая группа, которую возглавил Сергей Воропанов.

По закону вологжане не считаются «обманутыми дольщиками», поскольку ни по одному из домов сроки сдачи еще не подошли.

Предполагается, что в дальнейшем будет заключено соглашение между правительством Вологодской области, администрацией города Вологды, руководством «Стройиндустрии» и новым инвестором. Все договоренности, связанные с завершением строительства домов, будут закреплены в данном документе.

Напомним, что в отношении руководителя ООО «Стройиндустрия» Вячеслава Гудкова заведено уголовное дело из-за неправомерного расходования денег дольщиков. Он не подтвердил правомерность расходования средств участников долевого строительства дома на ул. Гагарина, 72 в размере более 99 млн рублей.

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