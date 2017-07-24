В Вологде нашли страховую компанию для завершения строительства домов дольщиков «Стройиндустрии»

24.07.2017 [Общество]

Переговоры с представителями одной из страховых компаний об участии  в строительстве домов на улицах Гагрина и Пугачева компании «Стройиндустрия» находятся в завершающей стадии, сообщает пресс-служба администрации города. Вологжане приобрели в них более 350 квартир.

Возможность завершения инвестором строительства этих домов обсудили на встрече дольщиков с представителями городской администрации.

 «Руководство компании выдвинуло несколько условий, вполне разумных, для того, чтобы обеспечить сохранность вложенных денег. Сейчас мы решаем эти вопросы. Страховая компания рассматривает несколько строительных организаций из Вологды и Череповца, которые могут подхватить эти объекты. Их проверяют на предмет финансовой устойчивости, на предмет трудовых ресурсов, техники, хотят выбрать компанию, которая без всяких сомнений выполнит работы по достройке», – прокомментировал  первый заместитель мэра Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, из-за финансовых проблем «Стройиндустрия» в начале 2017 года приостановила строительство домов на Гагарина, 72 и Пугачева, 48. В апреле была создана рабочая группа, которую возглавил Сергей Воропанов.

По закону вологжане не считаются «обманутыми дольщиками», поскольку ни по одному из домов сроки сдачи еще не подошли.

Предполагается, что в дальнейшем будет заключено соглашение между правительством Вологодской области, администрацией города Вологды, руководством «Стройиндустрии» и новым инвестором. Все договоренности, связанные с завершением строительства домов, будут закреплены в данном документе.

Напомним, что в отношении руководителя ООО «Стройиндустрия» Вячеслава Гудкова заведено уголовное дело из-за неправомерного расходования денег дольщиков. Он не подтвердил правомерность расходования средств участников долевого строительства дома на ул. Гагарина, 72 в размере более 99 млн рублей.

В тему: В Вологде 25 июля пройдет митинг обманутых дольщиков

Тэги: дольщики, Стройиндустрия
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте
В Вологде главного врача поликлиники № 4 приговорили к 5 годам колонии строгого режима
Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»
Женившийся на череповчанке нигериец – губернатору: «Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр»
В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД
В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки
В Вологде подожгли "Тойоту": от нее загорелись еще две иномарки
В Вологде 25 июля пройдет митинг обманутых дольщиков
Под Устюжной водитель «Ауди» погиб при обгоне: машина столкнулась с автобусом
За сутки в Вологодской области утонули двое мужчин
24.07.2017 [Общество]

В Великом Устюге построят новый дворец для Деда Мороза за 350 млн рублей

536
0
24.07.2017 [Спорт]

ФОК в Великом Устюге обещают достроить к ноябрю 2017 года

350
0
20.07.2017 [Общество]

Долг управляющих компаний Вологодской области за электроэнергию с начала года вырос на 60 млн рублей

908
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Не построенный вовремя культурный центр в Кириллове обещают сдать к сентябрю
В Вологде нашли страховую компанию для завершения строительства домов дольщиков «Стройиндустрии»
В Великом Устюге построят новый дворец для Деда Мороза за 350 млн рублей
Череповецкие волейболистки выиграли серебро Чемпионата мира в составе сборной России
В Вологодской области из-за несторожного курения на пожарах погибли два инвалида
В Шекснинском районе семилетний ребенок въехал на велосипеде в «Ладу Весту»
В Белозерском районе жители из-за паники забыли вызвать пожарных
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

7163
0
24.07.2017 [БлогоVO]

Красивой остановке в Прилуках быть-2!

293
0
24.07.2017 [Обзор Прессы]

Маленький герой крупной аферы

440
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика