В Великом Устюге построят новый дворец для Деда Мороза за 350 млн рублей

Для Деда Мороза построят новый дворец на его вотчине в Великом Устюге. Власти объясняют это тем, что двухэтажный деревянный терем не вмещает всех желающих попасть к волшебнику в гости.

"Пропускная способность терема Деда Мороза - не более 6-6,5 тысяч человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство. Мы заявились в Минкульт, заканчиваем корректировку проектной документации. Будем строить новый дворец, место определено", - передает Интерфакс слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Он отметил, что в случае попадания в соответствующую федеральную программу строительство дворца планируется начать в 2018 году и окончить в течение двух лет.

Губенатор рассказал, что за последние пять лет в развитие Великого Устюга вложено более 5,5 млрд рублей, которые пошли на строительство городских объектов и обустройство городской инфраструктуры.