В Великом Устюге построят новый дворец для Деда Мороза за 350 млн рублей
Для Деда Мороза построят новый дворец на его вотчине в Великом Устюге. Власти объясняют это тем, что двухэтажный деревянный терем не вмещает всех желающих попасть к волшебнику в гости.
"Пропускная способность терема Деда Мороза - не более 6-6,5 тысяч человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство. Мы заявились в Минкульт, заканчиваем корректировку проектной документации. Будем строить новый дворец, место определено", - передает Интерфакс слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.
Он отметил, что в случае попадания в соответствующую федеральную программу строительство дворца планируется начать в 2018 году и окончить в течение двух лет.
Губенатор рассказал, что за последние пять лет в развитие Великого Устюга вложено более 5,5 млрд рублей, которые пошли на строительство городских объектов и обустройство городской инфраструктуры.
"Мы поставили перед собой задачу к 2030 году удвоить туристический поток в Вологодскую область до 5,5-6 млн человек. Также стоит задача удвоения туристического потока в Великий Устюг. Сейчас город посещают порядка 300 тыс. человек в год", - сказал губернатор.