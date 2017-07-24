Череповецкие волейболистки выиграли серебро Чемпионата мира в составе сборной России

Молодёжная сборная России по волейболу, составленная из игроков не старше 20 лет, стала серебряным призером Чемпионата мира по волейболу, который завершился накануне. В состав команды вошли две представительницы волейбольного клуба «Северянка» из Череповца - Алина Подскальная и Анастасия Стальная.

На этом турнире российская команда обыграла сборные Болгарии, Мексики, Египта, Турции, Польши, Бразилии, а в полуфинале в пятисетовом противостоянии взяла верх над сборной Японии.

В матче за золотые медали россиянки проиграли 0:3 по партиям сборной Китая.



Как сообщает пресс-служба «Северянки», Анастасия Подскальная повторила достижение своей сестры Юлии, которая в 2005 году также становилась серебряным призером Чемпионата мира.